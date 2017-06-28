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Шесть белорусских юниоров выбраны на импорт-драфте-2017 Канадской хоккейной лиги
Шесть белорусских хоккеистов выбраны на
Каждый клуб CHL может выбрать двух представителей из стран за пределами Северной Америки. Драфт состоит из двух раундов, порядок выбора обусловлен результатами выступлений в регулярном сезоне.
Под 12-м номером выбран 17-летний белорусский нападающий Андрей Павленко, которым заинтересовался клуб «Эдмонтон Ойл Кингз» (WHL), где в минувшем сезоне играл белорус Артем Балтрук. В высшей лиге чемпионата Беларуси в составе сборной U-18 Павленко набрал 30 (11+19) результативных очков в 31 поединке. На юношеском чемпионате мира в элитном дивизионе заработал 3 (2+1) балла в 7 матчах.
В первом раунде были выбраны еще три белоруса — нападающий Игорь Мартынов (№ 30, «Виктория Кугарс», WHL), форвард Владислав Михальчук (№ 54, «Принс-Джордж Кугарз», WHL), нападающий Василий Филяев (№ 55, «Оуэн Саунд Аттак», OHL).
Во втором раунде были задрафтованы еще два белорусских форварда — Сергей Сапего (№ 96, «Трай-Сити Американс», WHL) и Павел Ажгирей (№ 118, «Эверетт Сильвертиппс», WHL).
Таким образом, белорусы повторили
Первая десятка импорт-драфта CHL-2017:
1. Нападающий Андрей Свечников (Россия) — «Бэрри Колтс»
2. Нападающий Александр Хованов (Россия) — «Монктон»
3. Нападающий Джильян Кохлер (Швейцария) — «Кутеней»
4. Нападающий Алексей Торопченко (Россия) — «Гелф»
5. «Шербрук» отказался от выбора.
6. Нападающий Милош Роман (Словакия) — «Ванкувер Джайэнтс»
7. Нападающий Филип Хитил (Чехия) — «Норт-Бэй»
8. Нападающий Дмитрий Завгородний (Россия) — «Римуски».
9. Нападающий Доминик Бокк (Германия) — «Принс Альберт»
10. Нападающий Мартин Нечас (Чехия) — «Сагино».
Всего на драфте CHL-2017 было выбрано 50 форвардов и 22 защитника в возрасте от 16 до 20 лет. Они представляют 11 стран:
Россия — 19
Чехия — 15
Швеция — 8
Словакия — 7
Беларусь — 6
Германия — 6
Финляндия — 4
Швейцария — 4
Дания — 1
Франция — 1
Словения — 1.
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Шесть белорусских хоккеистов выбраны на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков. CHL включает в себя Западную...
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