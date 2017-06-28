Шесть белорусских юниоров выбраны на импорт-драфте-2017 Канадской хоккейной лиги

Шесть белорусских хоккеистов выбраны на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL), на котором клубы выбирают иностранных игроков. CHL включает в себя Западную хоккейную лигу, юниорскую лигу Квебека и юниорскую лигу Онтарио.

Каждый клуб CHL может выбрать двух представителей из стран за пределами Северной Америки. Драфт состоит из двух раундов, порядок выбора обусловлен результатами выступлений в регулярном сезоне.

Под 12-м номером выбран 17-летний белорусский нападающий Андрей Павленко, которым заинтересовался клуб «Эдмонтон Ойл Кингз» (WHL), где в минувшем сезоне играл белорус Артем Балтрук. В высшей лиге чемпионата Беларуси в составе сборной U-18 Павленко набрал 30 (11+19) результативных очков в 31 поединке. На юношеском чемпионате мира в элитном дивизионе заработал 3 (2+1) балла в 7 матчах.

В первом раунде были выбраны еще три белоруса — нападающий Игорь Мартынов (№ 30, «Виктория Кугарс», WHL), форвард Владислав Михальчук (№ 54, «Принс-Джордж Кугарз», WHL), нападающий Василий Филяев (№ 55, «Оуэн Саунд Аттак», OHL).

Во втором раунде были задрафтованы еще два белорусских форварда — Сергей Сапего (№ 96, «Трай-Сити Американс», WHL) и Павел Ажгирей (№ 118, «Эверетт Сильвертиппс», WHL).

Таким образом, белорусы повторили прошлогодний рекорд , когда на импорт-драфте CHL также были выбраны 6 юниоров.

Первая десятка импорт-драфта CHL-2017:

1. Нападающий Андрей Свечников (Россия) — «Бэрри Колтс»

2. Нападающий Александр Хованов (Россия) — «Монктон»

3. Нападающий Джильян Кохлер (Швейцария) — «Кутеней»

4. Нападающий Алексей Торопченко (Россия) — «Гелф»

5. «Шербрук» отказался от выбора.

6. Нападающий Милош Роман (Словакия) — «Ванкувер Джайэнтс»

7. Нападающий Филип Хитил (Чехия) — «Норт-Бэй»

8. Нападающий Дмитрий Завгородний (Россия) — «Римуски».

9. Нападающий Доминик Бокк (Германия) — «Принс Альберт»

10. Нападающий Мартин Нечас (Чехия) — «Сагино».

Всего на драфте CHL-2017 было выбрано 50 форвардов и 22 защитника в возрасте от 16 до 20 лет. Они представляют 11 стран:

Россия — 19

Чехия — 15

Швеция — 8

Словакия — 7

Беларусь — 6

Германия — 6

Финляндия — 4

Швейцария — 4

Дания — 1

Франция — 1

Словения — 1.