Сенат США предложил запретить Антивирус Касперского в американской армии





Американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах Министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Инициатива последовала после сообщений о допросах сотрудников этой компании агентами ФБР.

Комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить национальному Министерству обороны использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters.

По словам автора поправок в законодательство сенатора-демократа Джин Шахин, «наличие связей между «Лабораторией Касперского» и Кремлем внушает очень большую тревогу» и продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности». Она также добавила, что по отношению к продуктам «Лаборатории Касперского» существует консенсус между конгрессом и администрацией президента США Дональда Трампа.

Представитель «Лаборатории Касперского» отказался от комментариев по поводу инициативы Сената США, пишет РБК .

Для вступления в силу проекту нужно пройти стандартную законодательную процедуру: после утверждения в палате представителей и сенате его должен подписать Трамп.

Ранее, в мае, на слушаниях в комитете по разведке сената США высокопоставленные сотрудники спецслужб заявляли, что пересматривают правила, касающиеся использования продуктов Касперского в правительственных учреждениях.

В ответ на опасения американских законодателей основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов предстать перед сенатом, чтобы развеять опасения по поводу продукции его компании. «Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против нее выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами. «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований», - говорилось в заявлении компании.

Агентство отмечает, что антивирусное программное обеспечение Касперского очень популярно в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако чиновники и спецслужбы США уже давно подозревали компанию в возможных связях с российскими спецслужбами.

Законодательная инициатива в сенате появилась практически одновременно с публикациями о допросе более десяти сотрудников «Лаборатории Касперского» агентами ФБР. Вопросы касались деятельности компании, а сами допросы проходили в рамках контрразведывательного расследования.