Беларусь ограничивает поставки свинины из Чехии





Беларусь с 29 июня временно ограничивает ввоз свинины из Чехии из-за африканской чумы свиней.

Как сообщил Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Злинскиго края Чехии зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Чехии живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и другой продукции.

Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Чехии в Беларусь. В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.