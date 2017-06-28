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Под Молодечно фура насмерть сбила на пешеходном переходе пенсионерку

29.06.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 28 июня, около 18.00, в деревне Красовщина Молодечненского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По информации ГАИ, 58-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Минск — Молодечно — Нарочь. На 53-м километре дороги он совершил наезд 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Наезд произошел 28 июня, около 18.00, на трассе Минск - Молодечно - Нарочь.

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