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Профсоюзы: цены на продукты первой необходимости за год выросли на 24%

29.06.2017 10:37 — Разное | Tut.by  
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В Федерации профсоюзов сообщили результаты мониторинга цен на продукты питания из потребительской корзины. За год они подорожали на 24%.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В мае в Федерации профсоюзов была создана рабочая группа по мониторингу цен. В ее состав вошли представители отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов, отраслевые профсоюзы. Кроме того, Федерация заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством антимонопольного регулирования и торговли о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен.

Во всех регионах Беларуси рабочая группа проверила цены 43 наименования продуктов питания в более чем 100 торговых объектах: магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, а также торговых объектах государственной собственности, сообщают в Федерации профсоюза.

— Средняя зарплата в мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 9,4%, а индекс цен на продукты питания в целом увеличился на 8,2%. Однако мониторинг выявил: рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил порядка 24%. Это связано с тем, что стоимость самых востребованных наименований: мясо, рыба, молочные продукты — значительно увеличилась, — отмечают в Федерации профсоюзов. — Результаты мониторинга выявили и большую разницу в цене набора продуктов из потребительской корзины в зависимости от регионов.

Напомним, в январе-мае товары и услуги, напомним, подорожали на 2,7%. Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. В марте в Беларуси была зафиксирована дефляция на продовольственные товары (минус 0,1%), в мае — подешевели непродовольственные товары (минус 0,2%).

Проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее время в Беларуси, заявил Александр Лукашенко заявил 16 июня этого года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

«Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы — и люди забудут об этой проблеме», — отметил Александр Лукашенко.

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В Федерации профсоюзов сообщили результаты мониторинга цен на продукты питания из потребительской корзины. За год они подорожали на 24%.

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