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Профсоюзы: цены на продукты первой необходимости за год выросли на 24%
В Федерации профсоюзов сообщили результаты мониторинга цен на продукты питания из потребительской корзины. За год они подорожали на 24%.
Во всех регионах Беларуси рабочая группа проверила цены 43 наименования продуктов питания в более чем 100 торговых объектах: магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, а также торговых объектах государственной собственности,
— Средняя зарплата в мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 9,4%, а индекс цен на продукты питания в целом увеличился на 8,2%. Однако мониторинг выявил: рост цен на продукты питания из потребительской корзины составил порядка 24%. Это связано с тем, что стоимость самых востребованных наименований: мясо, рыба, молочные продукты — значительно увеличилась, — отмечают в Федерации профсоюзов. — Результаты мониторинга выявили и большую разницу в цене набора продуктов из потребительской корзины в зависимости от регионов.
Напомним, в январе-мае товары и услуги, напомним,
Проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее время в Беларуси, заявил Александр Лукашенко
«Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы — и люди забудут об этой проблеме», — отметил Александр Лукашенко.
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В Федерации профсоюзов сообщили результаты мониторинга цен на продукты питания из потребительской корзины. За год они подорожали на 24%.
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