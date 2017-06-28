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"Белнефтехим-РОС" подпишет в Москве контракт на 101 миллион долларов

29.06.2017 11:29 — Разное | Ежедневник  
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"Белнефтехим-РОС" подпишет в Москве контракт на 101 миллион долларов

ООО "Белнефтехим-РОС" подпишет на Форуме регионов Беларуси и России в Москве коммерческие документы на 101 млн долларов.

"Основной объем контрактов предусматривает поставки сырьевой составляющей - полиэфирного волокна, нитей, - сообщил генеральный директор компании Денис Тумаш. - В частности, это продукция "Белшины". Подписан самый крупный контракт за три года на сумму 2,5 млрд российских рублей по поставке полиэфирного волокна производства "Могилевхимволокно" для дальнейшей переработки на производственных площадках Российской Федерации".

Денис Тумаш отметил, что на выставке представлены и новые разработки. К примеру, "СветлогорскХимволокно" презентовало материалы, способные защитить от электромагнитного излучения мобильных телефонов. В экспозицию также вошли новые полимерные материалы и ткани, пишет БЕЛТА.

 
 
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ООО "Белнефтехим-РОС" подпишет на Форуме регионов Беларуси и России в Москве коммерческие документы на 101 млн долларов.

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