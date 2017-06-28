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В Гомеле мотоцикл столкнулся с такси: байкер и его пассажирка в реанимации

29.06.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием такси и мотоцикла произошло 28 июня в 22.25. По предварительным данным, водитель авто при повороте налево не пропустил мотоциклиста.


— Volkswagen двигался по улице Мазурова со стороны Хатаевича. По предварительной информации, при повороте налево на перекрестке с улицей Головацкого он столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который ехал в прямом встречном направлении, — сообщили подробности в областной ГАИ.


В результате происшествия 20-летний мотоциклист, а также его 16-летняя пассажирка получили серьезные травмы. Сейчас они в реанимационном отделении ГОКБ.


 
 
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ДТП с участием такси и мотоцикла произошло 28 июня в 22.25. По предварительным данным водитель авто при повороте налево не пропустил мотоциклиста.

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