Половина чемпионата позади: загляните на матч «Минск» — «Крумкачы». Уже завтра «Крумкачы» сыграют последний матч первого круга чемпионата Беларуси 2017 года. Матч номинально выездной, ведь в соперниках — «Минск», который свои матчи, разумеется, проводит в Минске.



Фото: Юля Рипинская

Посмотреть эту игру можно будет на сайте АБФФ или же сходить на стадион «Трактор». Матч начнется в 19.00.

Как туда попасть?

Стадион «Трактор», на котором проводит домашние матчи «Минск» этим летом, расположен в парке 50-летия Октября. Комфортабельная, современная и уютная арена, на которую люди приходят с удовольствием и не жалуются на грязные сиденья, находится в Борисове, а вот «Трактор» — в Минске на ул. Ванеева, 3.





Более подробно можно прочесть на сайте «Крумкачоў» , которые заранее готовят своих болельщиков к суровому выезду.

Что это за матч?

Матч между «Минском» и «Крумкачамi» никогда не вызывал таких эмоций, как противостояние с «Динамо-Минск» или «Ислочью». В своей истории команды сыграли лишь два матча и оба раза «Минск» побеждал 1:0 — в этих играх не происходило ничего такого, что могло бы стать началом чего-то принципиального.

Это, впрочем, не значит, что матч не будет интересным. «Минск», который в прошлом году претендовал на еврокубки и занял 4-е место в чемпионате, в этом году идет в самом низу таблицы — ниже только речное дно. Вряд ли это устраивает руководство «горожан», так что можете не сомневаться, команда выйдет сражаться.

И «Крумкачы» выйдут сражаться. А как иначе, если последней победе исполнился вот уже месяц? «Вороны» хорошо играют, но моментами люто не везет — то «Слуцк» сравняет счет на 90-й минуте, то «Гомель» при отличной игре «воронов» реализует две контратаки.

Впереди еще целый круг, ничего не потеряно, так что сдаваться никто не намерен.

Двухминутка любопытного

На этот матч дисквалификацию получил весь тренерский штаб «Минска», за исключением тренера вратарей.

Возможно, на игру команду выведет тренерский штаб дубля — тогда это как минимум уравняет нагрузку. Ведь «воронов» уже месяц на игры выводит Алексей Кучук, главный тренер дубля «Крумкачоў».

В свою очередь закончится дисквалификация у Евгения Шикавки. Свои два матча он пропустил, так что теперь наверняка голоден до игры.