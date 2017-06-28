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Мировой долг достиг 327 процентов от мирового ВВП

29.06.2017 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Мировой долг достиг 327 процентов от мирового ВВП

Размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составил 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года.

Как сообщил Институт международных финансов, размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных 217 трлн долларов, увеличившись на 600 млрд долларов за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков.

Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). IIF представляет собой международную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансового рынка. В совокупный долг включается все - долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств, пишет РБК.

Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) продолжает способствовать увеличению объема потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае, резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики - США и Китай: в обеих странах показатель вырос на 2 трлн долларов. В Китае он достиг 32,7 трлн долларов, а в США превысил 63 трлн долларов. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, - следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума - 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков - 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на 3 трлн долларов, превысив 56 трлн долларов, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.

 
 
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Размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составил 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года.

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