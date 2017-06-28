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Теневой оборот алкоголя сократился в Беларуси в 10 раз

29.06.2017 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Теневой оборот алкоголя сократился в Беларуси в 10 раз

За последние 10 лет теневой оборот алкогольной продукции сократился более чем в 10 раз, сообщила начальник управления контроля подакцизных товаров Министерства по налогам и сборам Галина Янушкевич.

"С 2006 года по 2016-й количество изымаемой из теневого оборота алкогольной продукции снизилось в 10,4 раза, пива - в 7,6 раза. Несомненно, в отношении пива к такому результату привело введение маркировки контрольными (идентификационными) знаками, и, надо сказать, на нашем рынке теневого оборота как такового нет. Мы не выявляем пиво без контрольных знаков", - рассказала начальник управления.

При этом производство пива в 2016 году по отношению к 2004-му выросло в 1,9 раза. Кроме того, Галина Янушкевич рассказала, что поступления акцизов в 2016 году по отношению к 2006-му увеличились в сопоставимых ценах по водке и ликеро-водочным изделиям на 20 процентных пунктов, по пиву - в 2,8 раза. Производство водки и крепких алкогольных напитков за этот же период выросло на 11,8 процентного пункта, официальный импорт этой продукции увеличился на 6,9%, пишет БЕЛТА.

 
 
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За последние 10 лет теневой оборот алкогольной продукции сократился более чем в 10 раз, сообщила начальник управления контроля подакцизных товаров Министерства по...

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