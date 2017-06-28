ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью 30 июня закроют движение на участке дороги по проспекту Мира

29.06.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве ночью 30 июня будет запрещено движение транспорта по проспекту Мира от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. Об этом сообщили в городском исполнительном комитете.


Как пояснили специалисты, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку. Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Теневой оборот алкоголя сократился в Беларуси в 10 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика