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Ночью 30 июня закроют движение на участке дороги по проспекту Мира
В Могилеве ночью 30 июня будет запрещено движение транспорта по проспекту Мира от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. Об этом сообщили в городском исполнительном комитете.
Как пояснили специалисты, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку. Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.
AUTO.TUT.BY рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.
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Такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку.
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