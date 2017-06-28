Ночью 30 июня закроют движение на участке дороги по проспекту Мира

В Могилеве ночью 30 июня будет запрещено движение транспорта по проспекту Мира от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. Об этом сообщили в городском исполнительном комитете.





Как пояснили специалисты, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на мосту по проспекту Мира через реку Дубровенку. Движение всех видов транспорта будет закрыто с 00.00 до 06.00.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.