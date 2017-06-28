Евразийский банк развития перечислил Беларуси 300 миллионов долларов





Евразийский банк развития перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба ЕБР, из общего размера кредита ЕФСР в 2 млрд долларов, Евразийский банк развития перечислил уже 1,4 млрд долларов.

Как отмечает ЕБР, для перечисления очередного транша Беларусь выполнила все условия кредитного соглашения, помимо одного. Речь идет об ограничении нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически же в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения.

Однако Совет ЕФСР принял решение освободить Беларусь от выполнения данного показателя в связи с "достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики".