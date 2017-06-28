Над Минском прошла репетиция воздушного парада

В Минске прошла репетиция воздушного парада ко Дню Независимости. Над городом пролетели фронтовые бомбардировщики Су-34, российские истребители Су-27, белорусская модернизация истребителя МиГ-29 и другие виды воздушной техники.

Техника двигалась над городом в строгой последовательности на пяти различных скоростях: 60, 160, 200, 350 и 500 км/ч. Впервые после долгого перерыва в параде примет участие самолет Ан-26. Кроме того летчики запланировали несколько сложных фигур, которыми удивят зрителей 3 июля.



На белорусской версии истребителя МиГ-29БМ в марте 2005 года было установлено 15 мировых рекордов по времени набора высоты, максимальной скорости на замкнутом маршруте.



Новые вертолеты Ми-8МТВ-5. Они оснащены продвинутым комплексом пилотажно-навигационного оборудования, позволяющим решать широкий спектр задач — как боевых, так и транспортных



Ми-8МТВ-5 получил дополнительное бронирование, мощное вооружение и возможность совершать полеты в темное время суток.



Ударный вертолеты Ми-24. Эти машины еще называют «летающими танками»: жизненно важные узлы вертолета, а также кабина стрелка и пилота, защищены стальной броней.



Ми-8МТВ-5 способен перевозить и десантировать до 35 солдат тремя разными способами, а также перевозить до 12 раненых в сопровождении медицинского персонала.



Фронтовые бомбардировщики Су-34. Двухместный Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для вооружения общей массой до восьми тонн.



Военно-транспортный самолет Ан-26 в сопровождении двух учебно-боевых самолетов Як-130. Двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Он может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.



Военно-транспортный самолет Ил-76МД в сопровождении пятерки учебно-тренировочных самолетов Л-39 «Альбатрос», предназначенных для обучения летного состава и первоначального обучения курсантов летных училищ.



Фото: TUT.BY