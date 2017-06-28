Евразийский банк развития позитивно оценил экономическую стабилизацию в Беларуси





Евразийский банк развития отметил, что белорусские власти добились заметного прогресса в макроэкономической стабилизации экономики. Это стало возможным за счет проведения сбалансированной экономической политики.

Как отмечает ЕБР, по итогам 2016 года сформирован широкий профицит бюджета органов государственного управления на уровне 0,5% ВВП при одновременном пополнении бюджетных депозитов на сумму, практически равную величине профицита. Достижение профицита стало преимущественно результатом проведенной оптимизации государственных расходов. Прирост фонда оплаты труда бюджетных работников замедлился с 17,5% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Заметно сократились расходы бюджета на поддержку государственных предприятий: субсидии на компенсацию льготных процентных ставок снизились на 11% благодаря сокращению финансирования государственных программ на 1% ВВП на чистой основе; забалансовые расходы по исполнению госгарантий и пополнению уставных фондов предприятий сократились на 12%.

Проводимая властями Беларуси на протяжении 2016 года умеренно жесткая макроэкономическая политика способствовала быстрому снижению инфляции, которая по итогам года сформировалась ниже целевого показателя. Контроль над денежным предложением через проведение регулярных аукционов по продаже краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь и на фоне сохранения реальных процентных ставок по предоставлению ликвидности на положительном уровне способствовал удержанию роста денежной массы в экономике в рамках значений монетарных показателей программы ЕФСР. Снижению инфляции способствовала и жесткая фискальная политика за счет профицитного исполнения бюджета органов государственного управления.

Кроме того, сдерживание роста заработных плат и сохранение мировых цен на сырье и продовольствие на низком уровне на фоне укрепления номинального обменного курса снизили рост издержек производителей. В результате, несмотря на целевой ориентир Национального банка по инфляции на уровне не выше 12% в 2016 году, фактическая инфляция на конец прошлого года снизилась до 10,6% против 12% на конец 2015 года. Темпы снижения инфляции существенно ускорились в текущем году — по итогам мая годовая инфляция составила 6,1%. Скоординированная и последовательная макроэкономическая политика властей привела не только к существенному снижению фактической инфляции, но и инфляционных ожиданий, что создает хорошую основу для повышения эффективности мер по дальнейшему снижению инфляции и поддержанию ее на низком и предсказуемом уровне.

Уменьшение темпов инфляции и проводимая политика гибкого валютного курса, способствовали ослаблению реального эффективного курса на 8,3% в 2016 году, увеличив ценовую конкурентоспособность экспорта Республики Беларусь. Рост экспорта на фоне увеличения внешнего спроса со стороны России стал основным фактором замедления темпов падения ВВП с 3,9% в 2015 году до 2,6% в 2016 году, несмотря на сокращение физических объемов экспорта энергоносителей на 21%. По итогам января — мая 2017 года ВВП вырос на 0,9%, благодаря сохранению высоких темпов роста промышленного производства и экспорта.

На фоне роста ценовой конкурентоспособности Беларуси дефицит счета текущих операций (СТО) в 2016 году снизился на 140 млн долларов, составив 1,7 млрд долларов против 1,8 млрд долларов по итогам 2015 года. Динамика улучшения сальдо СТО продолжилась в начале 2017 года - по итогам января - апреля дефицит СТО сократился вдвое, составив 6% ВВП против 11,3% годом ранее.

Валовые международные резервы за год выросли с 4,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов, несмотря на значительные расходы по обслуживанию долга. В первые пять месяцев 2017 года валовые резервы продолжали расти и на 1 июня достигли 5,2 млрд долларов (2 месяца импорта) на фоне сохранения значительного превышения объема продаж населением иностранной валюты над спросом.