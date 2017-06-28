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Репетиция парада военной техники и авиашоу прошла в Минске

29.06.2017 13:37 — Разное | БДГ  
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Вечером 28 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости.

В городе шел ливень, никаких сбоев в технике и происшествий не было. За репетицией парада наблюдало много горожан, которые стояли под зонтиками.

Все участники мероприятия – рядовые и командиры (вместе с министром обороны) исправно шагали под дождем.

Репетиция воздушного парада ко Дню Независимости состоялась в городе 29 июня. В небе над городом можно было видеть шоу авиационной техники: фронтовые бомбардировщики Су-34, российские истребители Су-27, модернизированные истребители МиГ-29 и другие виды воздушной техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 28 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости. В городе шел ливень, никаких сбоев в технике и происшествий не было. За...

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