Репетиция парада военной техники и авиашоу прошла в Минске

Вечером 28 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости.

В городе шел ливень, никаких сбоев в технике и происшествий не было. За репетицией парада наблюдало много горожан, которые стояли под зонтиками.

Все участники мероприятия – рядовые и командиры (вместе с министром обороны) исправно шагали под дождем.

Репетиция воздушного парада ко Дню Независимости состоялась в городе 29 июня. В небе над городом можно было видеть шоу авиационной техники: фронтовые бомбардировщики Су-34, российские истребители Су-27, модернизированные истребители МиГ-29 и другие виды воздушной техники.