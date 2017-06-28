В Минске сегодня 4 долгостроя, до конца года их обещают сдать

На сегодня в Минске домов со сверхнормативными сроками строительства всего 4. Это, по словам чиновников, немного — для сравнения они приводят данные 2013 года, когда в столице было 72 долгостроя.

— Все сегодняшние объекты, подчеркну, возводят коммерческие застройщики, — рассказала на пресс-конференции по жилищному строительству начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Среди долгостроев, которые сегодня есть в Минске:

— дом № 6 в границах Маяковского-Оранжерейной, который строит «Лада ОМС — Инжениринг». Сдать его планируют к июлю;

— дом № 6 на Быховской-Авакяна от «Промекс»;

— дом на Кольцова от «Фрелиэйсэксим»;

— дом на проспекте Дзержинского от «ЖилСтройКомплект».

Все эти дома, как планирует город, до конца года все-таки сдадут. Застройщиков за срыв сроков сдачи домов, конечно, уже не раз штрафовали. Но кроме штрафов применить какие-то санкции город не может.

— Когда застройщик приходит на площадку, он подписывает документы, где прописаны все штрафные санкции за срыв сроков строительства. И мы регулярно штрафуем застройщиков, руководителей за это. Но как такового механизма понудить их соблюдать сроки, кроме как штрафными санкциями, и осуществить замену коммерческого застройщика, у Мингорисполкома нет. Мы пытаемся написать в различные госорганы запрос о лишении аттестатов. Но надо понимать, что это все ведет к затягиванию сроков, и пока чиновники переписываются, люди не получают свои квартиры, — объяснила Ирина Гонтарева. — Основная проблема у застройщиков при затягивании сроков строительства — это отсутствие финансирование.

Сумма штрафа, которую платят за перенос сроков строителсьтва застройщики, фиксирована и составляет 0,01% от объема инвестиций по объекту, но не более 10% от общей стоимости объекта.