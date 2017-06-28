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Указ об адресном субсидировании на жилье уже согласован и в ближайшее время будет подписан

29.06.2017 13:45 — Разное | Tut.by  
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Указ президента, предусматривающий адресное субсидирование и привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков для господдержки при строительстве жилья, будет подписан на днях. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

— Большинство коммерческих банков войдут в эту систему, — пояснил чиновник. — Все согласования уже пройдены, документ будет подписан на днях.

Напомним, новый указ будет распространяться на льготников, которые перечислены в указе № 13, который, к слову, будет продолжать действовать и дальше. Теперь брать кредиты на жилье они смогут не только в Беларусбанке, но и в тех коммерческих банках, которые будут участвовать в программе — список банков семьям будут выдавать в исполкоме.

Условия, на которых будет предоставляться господдержка, изменяются. Например, кредиты на строительство жилья можно будет взять не на 20 и 40 лет, а только на 20 лет.
Но принципиальная разница в том, что если сейчас компенсация из бюджета льготных кредитов идет напрямую банкам, то по новому указу она будет идти гражданам.

— Ежемесячно будет производиться расчет для участника этой системы, и на него будет начисляться субсидия. Сумма платежа банку будет состоять из суммы субсидий и собственных средств, которые гражданин должен будет вносить. При этом договор с банком будет заключаться на условиях банка. Например, если банк выдает кредит на общих основаниях под 20%, то в договоре прописано 20%. При этом исполком определяет размер субсидии для гражданина из числа льготников, чтобы он платил примерно 5% (или 1% в случае с многодетными семьями), как и было раньше, — пояснил Александр Горваль. — Смысл здесь еще в том, чтобы уходить от директивного кредитования, которое постоянно критикуется международными финансовыми организациями. Чтобы государство не банки поддерживало, как сейчас, а непосредственно граждан. А банки будут вести свою коммерческую работу.

После выхода указа будет принят ряд постановлений правительства с детализацией этой процедуры.

 
 
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