В этом году многодетным помогут с жильем при условии: более 3 детей и 3 лет в очереди нуждающихся

В Минске в этом году планируется ввести порядка 650 тысяч квадратных метров жилья. Из них 160 тысяч — для нуждающихся, порядка 45 тысяч — для многодетных. Об этом на пресс-конференции по жилищному строительству рассказала начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Ирина Гонтарева.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Весь объем господдержки на этот год по Минску будет направлен для финансирования строительства жилья только для многодетных семей, имеющих 4 и более детей и состоящих на учете нуждающихся более 3 лет, — заявила Ирина Гонтарева.

Для многодетных уже строят дома в районе Михалово-Алибегова, всего их там будет 5. Еще по одному дому будет построено в Заводском, Центральном и Фрунзенском районах. Кстати, под жилье для многодетных город отдал и те площадки, где застройщики планировали строить коммерческое жилье. Связано это с тем, что очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске не уменьшается, а наоборот, растет уже много лет: сегодня в ней стоит более 208 тысяч человек. Из них порядка 5 тысяч — многодетные семьи.

— Чтобы как-то уменьшить эту очередь, город принял решение загрузить государственные домостроительные комбинаты, выделив им под строительство наименее обремененные условиями участки. Такие площадки были предоставлены УКСам для строительства жилья именно для нуждающихся из категории общей очереди, — рассказала чиновница. — Три таких дома уже построены, введены, дальнейшая работа ведется. Но из-за того, что очередь многодетных у нас, к счастью, не уменьшается, в первоочередном порядке мы обеспечиваем жильем данную категорию граждан. Поэтому общегородская очередь движется не так быстро, как хотелось бы. Но мы прилагаем все усилия, чтобы хотя бы максимально сократить очередь из многодетных. Поэтому все площадки, которые у нас были на Алибегова, Горецкого, даже если УКСам надо было строить коммерческое жилье, были отданы под строительство для многодетных.

Тем не менее, коммерческое жилье в этом году в Минске тоже будет строиться. Правда, как отмечают чиновники, свободных площадок под новые дома в столице уже почти не осталось. Поэтому приходится сносить частный сектор.