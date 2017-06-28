В Минске 30 июня пройдет «черная пятница».

Масштабные распродажи устроят сразу два торговых центра: ТРЦ «Титан» сбросит до 70% цены на одежду, детские товары и бытовую технику, а в ТЦ «Трюм» резко подешевеют предметы мебели и интерьера, рассказали организаторы.

В «черной пятнице» примет участие около 150 брендов. Магазины снизят цены практически на все товары – от парфюмерии и косметики до телевизоров и кроватей. Многие торговые сети рассчитывают за счет распродаж обновить ассортимент и расширить свою аудиторию.

В ТРЦ «Титан» распродажи будут проходить весь день и затронут одежду и детские товары. Обувь со скидками предложат салоны ViTo, «Мегатоп», Marko, adidas и Originals, тогда как мужская и женская одежда «постройнеет» в цене в Top Secret, Sister’s и «Купалинка». «Пятый элемент» выставит некоторые модели бытовой техники за полцены. Подешевеют также косметика и ювелирные изделия, заметнее всего – в салонах «Мономах», «7 карат» и Alte.

Крупные скидки будут в детских магазинах. В частности, распродажи проведут «Буслiк», Chicco, Mothercare, «Мой ребенок», Suomi Kids и Kari Kids. Детские товары будут продавать с дисконтом до 60-70%.

«Черная пятница» коснется и развлечений. В научно-популярный музей «Квантум» можно будет попасть за полцены, а в зоопарк «Страна Енотия» – с 30-процентной скидкой. Так же подешевеют кофе и мороженое в точках общепита.

В ТЦ «Трюм» с 17 до 22 часов пройдет мебельная «черная пятница». На один вечер магазины сбросят цены на кресла, диваны, кровати, матрасы, столы, двери и сантехника. Распродажи устроят MebelLux, «Диван Диваныч», «Эдельвейс», Letto, «Дамавер», Etagere, Alta, vegas, «Лавесон», «Мебель-Маркет» и др. Магазины снизят цены до 50-60% как на выставочные образцы, так и на товары из каталогов.

Торговые сети взяли на себя обязательства не повышать цены за несколько недель до «черной пятницы». «Распродажи стали традиционными для торговых операторов, которые начинают менять свое отношение к скидкам. Многие сейчас готовы выставлять товары по цене, близкой к себестоимости, работая с потребителем на перспективу. Для покупателей в свою очередь текущая «черная пятница» станет возможностью сэкономить на покупках», – подчеркнули организаторы.

«Черные пятницы» появились в США в 60-х годах прошлого века, после чего стали популярны и в других странах мира. В Минске популярный формат распродаж получил развитие лишь в последние два года, когда его переняли несколько торговых центров.