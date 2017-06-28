Видеофакт: памятный знак маршалу Рокоссовскому установили в Серебрянке

Памятный знак установили в конце июня к приближающемуся празднику Дня Независимости. Маршал Константин Рокоссовский был одним из командующих в операции "Багратион", в ходе которой был освобожден и Минск.

Монумент установили возле 114-го дома на проспекте имени маршала.

"Нормальный камень, какая разница, памятник или камень. Главное — память о человеке. Молодежь-то сейчас не знает, кто эти люди. Вот здесь рядом улица Якубова, а мало кто знает, что был такой азербайджанский участник войны", — рассказал корреспонденту Sputnik местный жить Валентин.