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Видеофакт: памятный знак маршалу Рокоссовскому установили в Серебрянке
29.06.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Памятный знак установили в конце июня к приближающемуся празднику Дня Независимости. Маршал Константин Рокоссовский был одним из командующих в операции "Багратион", в ходе которой был освобожден и Минск.
Монумент установили возле 114-го дома на проспекте имени маршала.
"Нормальный камень, какая разница, памятник или камень. Главное — память о человеке. Молодежь-то сейчас не знает, кто эти люди. Вот здесь рядом улица Якубова, а мало кто знает, что был такой азербайджанский участник войны", — рассказал корреспонденту Sputnik местный жить Валентин.
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В столичном микрорайоне Серебрянка появился памятный знак маршалу СССР Константину Рокоссовскому. Смотрите на видео, как выглядит монумент.
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