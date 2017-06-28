



Украина будет наказана за непредоставление возможности участвовать в Евровидении-2017 участницы от России Юлии Самойловой.

«Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста», - заявил РБК представитель Европейского вещательного союза.

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась «существенными задержками, которые создавали ненужные трудности» при подготовке к мероприятию.

В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу, сказал он.

«Поэтому руководящий комитет конкурса, контрольная группа «Евровидения» рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины получала существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», - заключили в EBU.

По этим данным, санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НАТУ). Об этом же заявил председатель телекомпании Зураб Аласания.

«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от РФ Юлии Самойловой». И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию», - написал он на своей странице в Facebook.

Как заявил РБК Зураб Аласания, украинский вещатель намерен обжаловать это решение EBU.

«Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения, гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше», - сказал он.

Аласания также отметил, что санкции ожидают и Россию. По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.

«Формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий - распоряжаться на границе пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ. Для нас как для вещателя это тяжело и обидно», - заключил глава Национального вещательного телеканала.