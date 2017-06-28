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В каких работниках больше всего нуждаются столичные наниматели

29.06.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Обеспеченность свободными рабочими местами с начала этого года увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 2,4 вакансии. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В числе наиболее востребованных у нанимателей следующие вакансии: продавец, повар, уборщик помещений, санитар, каменщик, штукатур, маляр, бетонщик, арматурщик, контролер-кассир и контролер, курьер, плотник-бетонщик, швея, инженер, инженер-программист, фельдшер-лаборант, воспитатель, специалист по продаже, — отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

На рынке труда по-прежнему наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Например, в ГП «Минсктранс» требуются 39 контролеров пассажирского транспорта, зарплата — более 600 рублей в месяц. Как отметила Татьяна Кудевич, несмотря на то что «Минсктранс» — это предприятие с хорошей репутацией, где своевременно выплачивается зарплата, а вакансии не требуют специального опыта и навыков, укомплектовать штат здесь до сих пор не могут.

Недавно, по словам Татьяны Кудевич, в службу занятости приходил мужчина и требовал, чтобы ему подыскали высокооплачиваемую работу, и жаловался на трудности в трудоустройстве. Как выяснилось, с последнего места работы он был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Но при этом отказался от двух предлагаемых вакансий сортировщика с зарплатой 350−400 рублей в месяц и требовал найти работу с зарплатой как минимум 1000 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В числе наиболее востребованных у нанимателей следующие вакансии: продавец, повар, уборщик помещений, санитар, каменщик, штукатур, маляр, бетонщик, арматурщик,...

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