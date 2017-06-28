Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров двигателя?



Уплотнитель головки цилиндра представляет собой металлический компактор автомобильного двигателя, отвечающий за систему охлаждения и газораспределения транспорта. Замена прокладки ГБЦ производится в случае ее повреждения при сборке двигателя или его глобальном ремонте.

Особенности замены прокладки головки цилиндра





Прокладка ГБЦ является разовой деталью машинного механизма, что предполагает при каждом ремонте мотора установку нового уплотнителя. Порядок смены устройства простой и состоит из подетальной разборки конструкции, установки новой прокладки в соответствии с техническими характеристикам мотора по указанным направляющим, аккуратного обращения с болтами во время их снятия и закручивания, а также правильной сборки устройства.

Что делать с болтами при замене прокладки ГБЦ?





Как часть ГЦ, болты крепления довольно специфические и требуют в обращении с собой особого внимания. Многократная эксплуатация одних и тех же деталей приводит к их вытягиванию и поломке механизма мотора. Поэтому в целях предупреждения подобной ситуации рекомендована их замена на новые. Перед прикручиванием элементы тщательно очищают от имеющегося налета и хорошо смазывают моторным маслом.

Налаживание клапанов после замены прокладки цилиндра





Регулировка клапанов после смены уплотнителя ГБЦ часто производится из-за несовпадения меток положения шкивов во время демонтажа или установки головки цилиндра. Такая неприятность чревата поломкой двигателя или искривлением самих же клапанов. Поэтому с поршнями следует проявлять особую бдительность. В случае обнаружения дефектов механизма, целесообразнее провести их замену. Не стоит забывать и о предварительной притирке клапанов, после которой детали обязательно тщательно промываются и высушиваются.

Необходимость шлифовки ГБЦ во время смены прокладки





В силу сопряжения оси вращения ГБЦ с поверхностью блока цилиндра ее хорошенько отшлифовывают, доводя конструкцию до установленных параметров привалочной плоскости. Делается это лишь после тщательной диагностики корпуса на наличие дефектов и повреждений. К обработке допускается только идеально гладкая без изъянов поверхность. Максимально допустимая ремонтная глубина фрезеровки на каждую модель машины разная и определяется автомобильной инструкцией.

Шлифовка головки при замене прокладки ГБЦ





Присутствие на поверхности головки любых изъянов влияет на герметичность и плотность прилегания блока к блоку цилиндра двигателя. Плоскость ГБ обрабатывается в нескольких случаях:

при тюнинговании мотора с целью увеличения уровня сжатия и изменения его показателей;

во время разного вида ремонта ГБЦ с детальной разборкой механизма. Несмотря на простоту процесса, фрезеровка головки должна осуществляться специалистом в оборудованной для этого СТО.

Стоимость услуги замены прокладки ГБЦ в Минске





Цена на ремонтно-фрезеровочные работы по замене прокладки ГБЦ варьируется в зависимости от марки автомобиля, сложности поломки. Конечная же стоимость сервиса в каждом конкретном случае определяется индивидуально и начинается от 200 рублей.

Записаться на СТО , где будет выполнена замена прокладки ГБЦ, можно с помощью каталога TAM.BY.