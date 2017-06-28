|
Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров двигателя?
Содержание:
Особенности замены прокладки головки цилиндра
Прокладка ГБЦ является разовой деталью машинного механизма, что предполагает при каждом ремонте мотора установку нового уплотнителя. Порядок смены устройства простой и состоит из подетальной разборки конструкции, установки новой прокладки в соответствии с техническими характеристикам мотора по указанным направляющим, аккуратного обращения с болтами во время их снятия и закручивания, а также правильной сборки устройства.
Что делать с болтами при замене прокладки ГБЦ?
Как часть ГЦ, болты крепления довольно специфические и требуют в обращении с собой особого внимания. Многократная эксплуатация одних и тех же деталей приводит к их вытягиванию и поломке механизма мотора. Поэтому в целях предупреждения подобной ситуации рекомендована их замена на новые. Перед прикручиванием элементы тщательно очищают от имеющегося налета и хорошо смазывают моторным маслом.
Налаживание клапанов после замены прокладки цилиндра
Регулировка клапанов после смены уплотнителя ГБЦ часто производится из-за несовпадения меток положения шкивов во время демонтажа или установки головки цилиндра. Такая неприятность чревата поломкой двигателя или искривлением самих же клапанов. Поэтому с поршнями следует проявлять особую бдительность. В случае обнаружения дефектов механизма, целесообразнее провести их замену. Не стоит забывать и о предварительной притирке клапанов, после которой детали обязательно тщательно промываются и высушиваются.
Необходимость шлифовки ГБЦ во время смены прокладки
В силу сопряжения оси вращения ГБЦ с поверхностью блока цилиндра ее хорошенько отшлифовывают, доводя конструкцию до установленных параметров привалочной плоскости. Делается это лишь после тщательной диагностики корпуса на наличие дефектов и повреждений. К обработке допускается только идеально гладкая без изъянов поверхность. Максимально допустимая ремонтная глубина фрезеровки на каждую модель машины разная и определяется автомобильной инструкцией.
Шлифовка головки при замене прокладки ГБЦ
Присутствие на поверхности головки любых изъянов влияет на герметичность и плотность прилегания блока к блоку цилиндра двигателя. Плоскость ГБ обрабатывается в нескольких случаях:
Стоимость услуги замены прокладки ГБЦ в Минске
Цена на ремонтно-фрезеровочные работы по замене прокладки ГБЦ варьируется в зависимости от марки автомобиля, сложности поломки. Конечная же стоимость сервиса в каждом конкретном случае определяется индивидуально и начинается от 200 рублей.
Записаться на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уплотнитель головки цилиндра представляет собой металлический компактор автомобильного двигателя, отвечающий за систему охлаждения и газораспределения...
|
Архив (Разное)
Комментарии