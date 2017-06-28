Столичные универмаги и торговые центры устроят ко Дню независимости распродажу товаров. Скидки будут доходить до 70%.





— Торговыми организациями совместно с промышленными предприятиями осуществляется праздничное обслуживание населения, включающее выставки-продажи и распродажи со снижением цен на товары, акции с вручением подарков и сувениров. В канун Дня Независимости будет проведено свыше 200 таких мероприятий, — сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

К примеру, ЦУМ с 1 по 3 июля предоставит скидки на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей (до 30%), обувь летнего ассортимента ООО УКХ «Марко», ИООО «Аладэн» и импортную (до 30%), часы настенные и будильники ООО «ОПП Часпром» (до 25%).

Универмаг «Беларусь» будет предлагать покупателям скидку на детский ассортимент ЗАО «Калинка», женские трикотажные изделия ЧПУП «Ромгиль», отдельные артикулы тюлегардинных изделий ОАО «Лента» (25%), отдельные модели корсетных изделий СП ЗАО «Милавица» (30%), мужской и детский ассортимент ОАО «Коминтерн» (40%).

В «Торговом доме «На Немиге» будет скидка на трикотажные изделия СООО «Эль Артуа» (15%), трикотажные изделия ЧПУП «Ромгиль — Текс» (20%), изделия ОАО «Белхудожкерамика» (20%), отдельные модели швейных изделий ЗАО «Калинка» (до 70%).

ГУМ предоставит скидку на трикотажные изделия ООО «Трикотажная фабрика «Ареола» (30%), детскую одежду и трикотаж ООО «БелльБимбо плюс» (22%), детскую одежду ЧП «Мультитекстиль» (25%).

В универмаге «Кирмаш» с 1 по 3 июля будет действовать скидка 20% на все непродовольственные товары для ветеранов ВОВ.

Фирменный обувной магазин «Луч» предоставит скидку до 20% на обувь ООО УКХ «Марко», УП «Вердимар», ЗАО «Сивельга», ИООО «Аладэн», УП «Блик».

Полный список магазинов и торговых центров, которые будут устраивать распродажи, можно посмотреть на сайте главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Кроме того, в Минске 30 июня пройдет «черная пятница». Распродажи устроят торговые центры «Титан», где магазины сбросят цены до 70% на одежду, детские товары и бытовую технику, и «Трюм», где будут со скидками продавать предметы мебели и интерьера.

В «Титане» распродажи будут проходить весь день, а в «Трюме» — с 17 до 22 часов. Со скидкой можно будет купить кресла, диваны, кровати, матрасы, столы, двери и сантехнику. Отдельные магазины снизят цены до 50-60% как на выставочные образцы, так и на товары из каталогов.