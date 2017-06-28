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Таможенное оформление на белорусско-украинской границе восстановлено
По сообщению ГТК Беларуси, 28 июня вечером произошел сбой программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе.
Информация была получена от Черниговской таможни.
В частности, таможенное оформление товаров было приостановлено в пунктах пропуска «Сеньковка», «Новые Ярыловичи», «Вильча». В этих пунктах пропуска временно не проводилось таможенное оформление товаров.
На данное время таможенное оформление товаров в этих пунктах возобновлено, передает
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По сообщению ГТК Беларуси, 28 июня вечером произошел сбой программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе. Информация была...
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