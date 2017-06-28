Таможенное оформление на белорусско-украинской границе восстановлено

По сообщению ГТК Беларуси, 28 июня вечером произошел сбой программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе.

Информация была получена от Черниговской таможни.

В частности, таможенное оформление товаров было приостановлено в пунктах пропуска «Сеньковка», «Новые Ярыловичи», «Вильча». В этих пунктах пропуска временно не проводилось таможенное оформление товаров.