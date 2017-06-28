ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенное оформление на белорусско-украинской границе восстановлено

29.06.2017 14:36 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По сообщению ГТК Беларуси, 28 июня вечером произошел сбой программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе.

Информация была получена от Черниговской таможни.

В частности, таможенное оформление товаров было приостановлено в пунктах пропуска «Сеньковка», «Новые Ярыловичи», «Вильча». В этих пунктах пропуска временно не проводилось таможенное оформление товаров.

На данное время таможенное оформление товаров в этих пунктах возобновлено, передает БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению ГТК Беларуси, 28 июня вечером произошел сбой программного обеспечения в некоторых пунктах пропуска на белорусско-украинской границе. Информация была...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские электробусы отправятся в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика