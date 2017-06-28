Белорусские электробусы отправятся в Москву





Беларусь ведет переговоры о поставках в Москву первой партии электробусов.

Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, интерес у российской стороны к белорусскому электротранспорту очень высокий, подчеркнул руководитель госкомитета.

"Мы уже поставили такой транспорт для опытной эксплуатации, есть его характеристики, сейчас прорабатывается вопрос о поставках в Москву партии электробусов с перспективой выхода в другие регионы России", - проинформировал Александр Шумилин.

Главное преимущество электротранспорта в его экологичности, пишет БЕЛТА.

"Электробусы не загрязняют окружающую среду. Они не привязаны проводами к маршруту, заряжаются на станции 5-7 минут, а между остановками курсируют на электрическом ходу", - рассказал он.