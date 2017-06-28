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Белорусские электробусы отправятся в Москву
29.06.2017 14:29 — Разное | Ежедневник
Беларусь ведет переговоры о поставках в Москву первой партии электробусов.
Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, интерес у российской стороны к белорусскому электротранспорту очень высокий, подчеркнул руководитель госкомитета.
"Мы уже поставили такой транспорт для опытной эксплуатации, есть его характеристики, сейчас прорабатывается вопрос о поставках в Москву партии электробусов с перспективой выхода в другие регионы России", - проинформировал Александр Шумилин.
Главное преимущество электротранспорта в его экологичности, пишет
"Электробусы не загрязняют окружающую среду. Они не привязаны проводами к маршруту, заряжаются на станции 5-7 минут, а между остановками курсируют на электрическом ходу", - рассказал он.
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Беларусь ведет переговоры о поставках в Москву первой партии электробусов.
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