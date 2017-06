Дроид R2-D2 из саги «Звездные войны» был продан на аукционе Profiles in History в США за 2,75 миллиона долларов.

Робот, созданный из деталей, используемых в съемках оригинальной трилогии, стал главным лотом торгов. Кто купил дроида, не сообщается.

На аукционе также были проданы другие предметы из реквизита франшизы: световой меч Люка Скайуокера из двух первых фильмов за 325 тысяч долларов и шлем Дарта Вейдера за 96 тысяч.