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Дроида R2-D2 из "Звездных войн" продали на аукционе за 2,75 миллиона долларов

29.06.2017 14:38 — Разное | Tut.by  
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Дроид R2-D2 из саги «Звездные войны» был продан на аукционе Profiles in History в США за 2,75 миллиона долларов.


Робот, созданный из деталей, используемых в съемках оригинальной трилогии, стал главным лотом торгов. Кто купил дроида, не сообщается.

На аукционе также были проданы другие предметы из реквизита франшизы: световой меч Люка Скайуокера из двух первых фильмов за 325 тысяч долларов и шлем Дарта Вейдера за 96 тысяч.

Лента «Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны 15 декабря 2017 года.

***

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Дроид R2-D2 из саги "Звездные войны" был продан на аукционе Profiles in History в США за 2,75 миллиона долларов.

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