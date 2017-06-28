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Анимационная комедия "Гадкий я 3" выходит на экраны Гомеля
С 29 июня на экранах кинотеатров Гомеля можно увидеть анимационную комедию «
В предыдущих эпизодах познакомились с гадкий снаружи, но добрым внутри Грю, который намерен, тем не менее, закрепить за собой статус главного архизлодея в мире. Он решает выкрасть Луну при помощи созданной им армии миньонов. Дело осложняют конкуренты, вставляющие высокотехнические палки в колеса, и семейные обстоятельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться.
В этой части узнаем, что у Грю нечаянно объявился родственник, брат-близнец Дрю — полная противоположность брату. Семейный бизнес их клана — воровство, но Дрю никудышный гангстер. Он подначивает новообретенного двойняшку пойти с ним на дело, тот упрямится — дескать, завязал, да и в Антизлодейскую лигу, откуда выперли после смены начальства, охота вернуться с чистыми руками и отмытой репутацией.
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С 29 июня в кинотеатрах Гомеля зрителю показывается анимационная комедия "Гадкий я 3".
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