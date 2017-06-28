С 29 июня на экранах кинотеатров Гомеля можно увидеть анимационную комедию « Гадкий я 3 ». AFISHA.TUT.BY рассказывает подробнее о сюжете и подсказывает, где можно посмотреть мультфильм.





В предыдущих эпизодах познакомились с гадкий снаружи, но добрым внутри Грю, который намерен, тем не менее, закрепить за собой статус главного архизлодея в мире. Он решает выкрасть Луну при помощи созданной им армии миньонов. Дело осложняют конкуренты, вставляющие высокотехнические палки в колеса, и семейные обстоятельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться.

В этой части узнаем, что у Грю нечаянно объявился родственник, брат-близнец Дрю — полная противоположность брату. Семейный бизнес их клана — воровство, но Дрю никудышный гангстер. Он подначивает новообретенного двойняшку пойти с ним на дело, тот упрямится — дескать, завязал, да и в Антизлодейскую лигу, откуда выперли после смены начальства, охота вернуться с чистыми руками и отмытой репутацией. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Афишу кинотеатров Гомеля смотрите на AFISHA.TUT.BY. *** Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на фестиваль электронной музыки «Энергия лета» . Для участия вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».