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Металлисты Stone Sour троллят Трампа: "Вернем металлу былое величие!"

29.06.2017 14:59 — Разное | Tut.by  
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Американские металлисты Stone Sour, которые 12 ноября впервые приедут с концертом в Минск, снялись для журнала Metal Hammer в провокационной фотосессии под слоганом «Вернем металлу былое величие!».


Публикация приурочена к выходу нового альбома Stone Sour «Hydrograd». Прямо с обложки наряженный в костюм и галстук лидер группы Кори Тейлор (также вокалист Slipknot) кричит на всех: «Я тут главный!». На его трибуне написано: президент Соединенных Штатов Металла. На других снимках в роли вице-президента с ним позирует гитарист Джош Рэнд, они дурачатся и кривляются. Съемка проходила в декорациях, очень напоминающих Овальный кабинет Белого дома, резиденции президента США.

«Не зашел ли глоткодер от металла слишком далеко? Не сошел ли Кори с ума? Группа Stone Sour — демократический коллектив или их лидер стал диктатором? Мы собрали пресс-конференцию и потребовали ответов», — говорится в анонсе выпуска.

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12 ноября группа Stone Sour с лучшими песнями и новым альбомом «Hydrograd» выступит в минском Falcon Club — современной многофункциональной арене, основную часть мест в которой составляют стоячие места.

12 ноября — Falcon Club (пр. Победителей, 20) — 20.00
Билеты: танцпол — 75 рублей, фан-зона — 90 рублей, секторы — от 60 до 120 рублей.
Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Американские металлисты Stone Sour снялись для журнала Metal Hammer в провокационной фотосессии под слоганом "Вернем металлу былое величие!".

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