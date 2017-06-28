У всех личных авто 30-летнего автослесаря Евгения есть имена. Парень очень любит машины и считает, что у каждой своя душа и характер, поэтому любая из них требует своего подхода. Наш «сосед в пробках» приехал на встречу на «Желтке» — «Запорожце» цвета солнца и рассказал о том, зачем ему старые машины, как он катается на них с друзьями и почему «лучше быть таким дурачком, чем ботаном».





Откуда у минчанина Евгения такая тяга к автомобилям — он не знает. Парень предполагает, что скорее всего первые зерна любви к технике были посеяны еще в детстве, когда дед катал его на тракторе по полям, а может, лет в тринадцать, когда отец купил «Запорожец». Уже тогда над этой машиной все смеялись, а еще через пару лет на «зэпре» стало стыдно ездить. Но мальчишка всегда с радостью помогал чинить ЗАЗ отцу, даже карбюратор дома вместе с ним разбирал.

— Ох, мамка тогда на нас ругалась, гнала из дома с железяками. С этого карбюратора топлива натекло, вонь на всю хату стояла! Но было интересно, — вспоминает и смеется парень, и тут же добавляет фразу, вдруг оживившую старый ЗАЗ: — А еще тот «Запорожец» был трусливый — он постоянно глох возле гаишников, чувствовал, что документы те могут проверить, и боялся.

В подростковом возрасте Евгений долго не раздумывал, куда идти учиться, потому что знал — пойдет на автослесаря в минское ПТУ. В училище парень окончил водительские курсы и получил права категории В и С, потом была служба в армии, где Евгений открыл еще D и E, а после дембеля он стал мотоциклистом и получил категорию А.





После армии Евгений устроился автослесарем на одно из частных СТО столицы, где работает и по сей день.

— В машине я все могу делать, кроме электрики, — хвастается парень. — Мне нравится, руки вымазать не боюсь. Хотя некоторые машины бывают очень гаденькие. Возишься с ними, вроде все сделал, а она поработает, и — раз: опять капризничает. Но это чужие машины, мои совсем другие!

Сейчас у Евгения пять транспортных средств. Из современных лишь мотоцикл эндуро Honda. И «старики» — советский мотоцикл с коляской «Днепр» МТ 10−36, два Volkswagen: Golf II — по имени «Жаба», потому что зеленого цвета, Multivan Т3 — «Ваня», и наш герой по имени «Желток» — ушастый «Запорожец».

— Кто-то лепит глиняные жбаны или рисует, другие бухают или колются, а я люблю с машинами возиться. Сколько денег я уже вложил в эти машины — не знаю, да я и не считаю. Просто получаю каждую зарплату и вкидываю деньги в запчасти. Наверное, если б эти деньги я откладывал, то мог бы ездить на новом BMW X5. Но это не интересно и тупо. Что там в этом современных авто делать? Пахучку в салоне поменять и коврик вытряхнуть. То ли дело старые машины — там есть где руки приложить и покопаться!





Окружающие Евгения люди нормально реагирует на его хобби, только мама нет-нет, да и заведет разговор с сыном о том, когда уже он остепенится и женится, да порадует ее внуками. Зато многочисленные друзья Евгения рады, что у него есть время, чтобы покатать их на своих необычных авто.

— Но не весь мой транспорт в идеальном состоянии — денег не хватает. Например, мотоцикл «Днепр» сейчас стоит на даче. Его я более-менее сделал, а вот коляска пока не готова. «Ваню» сейчас привожу в порядок. Ну, а «Жаба» и «Желток» в принципе готовы. На Golf II я езжу зимой и в межсезонье, а вот «Запорожец» берегу и выезжаю на нем только летом и в солнечную погоду. Посмотрите на него — как на таком в дождь кататься? Это ж машина веселого настроения!













Евгений купил «Запорожец» два года назад. Говорит, цели такой перед собой не ставил — купить именно ЗАЗ. Просто просматривал объявление о продаже авто в интернете.

— Все фотографии в объявлениях были сочные, красивые, а тут смотрю — под объявкой единственная малюсенькая фотка с «зэпром». Толком и не рассмотришь. Но меня цвет машины зацепил — очень редкий, тогда такие ярко-желтые шли на экспорт. Может был бы он коричневый или красный, которых у нас валом, я бы внимания не обратил.

ЗАЗ 1979 года выпуска продавался в дачном поселке в 70 км от Минска. Цена авто кусалась — 400 долларов, против 100−150, которые просили хозяева за аналогичные машины. Автомобиль был в плачевном состоянии — десять лет он стоял вместе с дачным хозинвентарем в сарае, все жидкости из машины вытекли, двигатель не запускался, колеса спущены.

— Продавец — дедок возраста 70+, ни за что не хотел торговаться. А еще говорил мне: «Думай быстрее, у меня еще покупатели есть». Вот я и решил схватить эту машину.





























Евгения подкупило то, что машина была с маленьким пробегом — всего 70 тысяч км, к тому же кузов и салон авто — в отличном состоянии.

— Кузов в машине это самое главное. Ведь это остов, к которому крепятся все детали и механизмы. Если при выборе и покупке машины человек смотрит главным образом на двигатель и подвеску, а на кузове не заморачивается — это дилетант, который в машинах не разбирается.

Так Евгений стал обладателем желтого «Запорожца». Авто обошлось ему в 500 долларов — сотню пришлось заплатить за эвакуацию машины.



Домкрат в ЗАЗ необычный — он устанавливается в районе нижней части центральной стойки (здесь есть специальное усиление), и в машине поднимается сразу вся сторона



В пепельнице «Запорожца» лежат не окурки, а монеты, ходившие в советские времена



От старого владельца Евгению достался и брелок на ключах: деревянный мишка — символ «Олимпиады-80»

Автомобилист начал делать авто поэтапно — подвеска, диски, колеса, двигатель. Сколько денег ушло на ремонт ЗАЗ — Евгений не знает, говорит, «никогда не считал, иначе б спать не смог». С запчастями проблем не было — машина ведь массовая, бэушных и новых деталей на рынке хватало.

— А однажды, когда я возился с «Желтком» ко мне подошел мужчина и сказал, что у него есть много запчастей для «зэпра» и он готов их мне продать. Сколько там всего было! Договорились, что я покупаю их за 200 тысяч (неденоминированных) рублей. Я их назвал, все это добро — "четыре чемодана счастья"!





Евгений поставил перед собой цель — сделать машину без «колхоза». Это значит, что авто должно быть оригинальное, максимально близкое к тому, как сошло с конвейера — никакого «тюнинга» в виде ярких наклеек на кузове, висюлек и меховых сидений.

— Хотя предыдущий хозяин кое-что в этой машине доработал, но я решил это оставить — это была мода советского времени. Например, проволочная оплетка руля и рукоятка рычага переключения передач — она сделана из прозрачного пластика и если на нее посмотреть сверху, то внутри видна часть репродукции картины Рембрандта «Даная».









На восстановление «зэпра» у Евгения ушел год. Парень считает «Запорожец» очень надежным автомобилем и настоящим техническим прорывом для автопрома СССР 70-х годов.

— Это чудо техники, не знаю, почему к нему так скептически раньше относились, да и сейчас многие говорят, что «зэпр» — это отстой. Если машина обслужена, то никаких проблем с ней нет. Здесь мотор с воздушным охлаждением, обслуживаемый воздушный фильтр. Машина очень экономная — не требует дорогостоящих ГСМ, расход бензина всего 6−7 литров на 100 км. Сказка!





Но некоторое переоборудование Евгению сделать все же пришлось: он установил еще один мощный генератор — с ним нет риска, что разрядится аккумулятор. В связи с тем, что двигатель был сделан под 72-й бензин, мастеру также пришлось разбирать мотор и фрезеровать камеру сгорания головки блока цилиндров — чтобы увеличить степень сжатия под более высокооктановый бензин. Теперь «Желток» работает на современном 92-м бензине.

— Конечно, дополнительный генератор — это технический колхоз, но сделано все во благо. Но зато здесь много чего осталось старого советского — начиная от хомутиков на патрубках, заканчивая фарами и даже аптечкой с ее содержимым.



В «родной» аптечке лежат медикаменты 70-ых годов выпуска. «Конечно, им не воспользуешься по назначению, но некоторую историческую ценность они имеют», — говорит автомобилист

— Для меня счастье не в чем-то материальном, а вот в этом старье, ржавых железках. Душу в них вкладываю. И знаете, людям нравится!

Теплыми весенними или летними днями Евгений вместе с друзьями садится в желтый «Запорожец» и отправляются они куда-нибудь за город.

— Едем, подпрыгиваем на сиденьях с пружинами и так нам весело! А еще очень приятна реакция окружающих на эту машину — почти все люди смотрят, сигналят из своих авто, машут нам руками, показывают большой палец — мол, класс! Это настолько поднимает настроение, что понимаешь — не зря возился с «Желтком» если он всем так нравится.





— Но я больше не хочу старые машины покупать — это иногда очень выматывает и материально и физически. Может и завершу на этом… — признался Евгений, а через минутную паузу добавляет: — Хотя, не смогу я это оставить навсегда. Наверное как дурачок буду покупать это старье и восстанавливать. Ну и пусть: это лучше, чем быть вечным ботаном.



