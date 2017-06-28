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Эротические картины эпохи соцреализма демонстрируют в Минске

29.06.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выставка "Венеры соцреализма" открылась 29 июня в галерее искусств "Предместье". В экспозиции представлены десятки картин в стиле ню белорусских художников периода социалистического реализма.

Самая ранняя из представленных работ — картина Виталия Цвирко, которую он написал, учась в техникуме. Датируется 1931 годом.

"Картина чем-то может напомнить работы Анри Тулуз-Лотрека, который умел уродовать женское тело. Лучше него, в кавычках, никто женщин не рисовал", — поделился мнением о картине директор галереи Николай Сечко.

Обнаженную натуру писали и в XVI, и в XVII веке. Направление не новое. В соцреализме эта тема тоже существовала, хотя и не афишировалась. Как правило, художники втихаря, в свободное от работы время, писали эти картины. Работы не выставлялись, их показывали знакомым, друзьям.

"В то время, когда большинство в стране строило социализм и светлое будущее, были люди, которые не строили социализм, а просто жили, творили для души", — добавил Сечко.

Выставка "Венеры соцреализма" продлится до 7 июля. Вход в галерею — бесплатный.

 
 
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Выставка картин в стиле ню белорусских авторов периода соцреализма открылась в Минске. Смотрите на видео короткую экскурсию по экспозиции.

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