Сегодня за Дворцом Республики заработала первая в Беларуси французская кафе-пекарня Paul. Ее открыл известный бизнесмен, совладелец Union Coffe и Café de Paris Иван Малько. Мы побывали в новом заведении почти за 2 миллиона евро и узнали подробности. Какие там цены, а также когда и где откроются следующие заведения сети — в нашем материале.





Что и почем продают в первом Paul в Минске

Французская сеть пекарен Paul (читается как «Поль». — TUT.BY) ведет свою историю с 1889 года и специализируется на производстве круассанов, багетов, эклеров, тортов, а также хлеба и сэндвичей. Кондитерская работает в 30 странах: в том числе Франции, Великобритании, США, Бельгии, Греции, Польше, Чехии, Азербайджане и Японии. В Москве Paul открылся в 2012 году, в Киеве — в 2014-ом.

В том же 2014-ом первую кафе-пекарню Paul планировали открыть и в Минске. Она должна была быть на месте гастронома на улице Карла Маркса. Именно тогда компания «Савана-Спорт Трейдинг» бизнесмена Ивана Малько купила франшизу этой пекарни. Но процесс согласования размещения кафе в жилом доме на Маркса затянулся.

«В итоге пришлось приобрести еще одно место и открыться здесь», — поясняют в «Савана-Спорт Трейдинг».



Иван Малько — справа. Рядом с ним — посол Франции в Беларуси, который пришел на открытие Paul

Кафе-пекарня находится на улице Интернациональной, 21 — на месте бывшего «Библоса». Оно занимает около 300 квадратных метров и вмещает примерно 80 человек не считая летней террасы. За процессом приготовления хлеба и десертов можно наблюдать прямо из зала.













«Весь хлеб делается на французской муке и по французской рецептуре», — добавляют в компании-франчайзи.

Цена за багет в 250 грамм — 5−6 рублей, за сэндвич (200−250 грамм) — 7−10 рублей. Классический круассан (55 грамм) стоит 2,5 рубля, с ветчиной и сыром (130 грамм) — 8 рублей, с лососем (105 грамм) — 10. Фирменная французская выпечка Paul — от 70 копеек до 7 рублей, пирожные — 5−7 рублей.

Помимо этого в кафе есть и обычные европейские блюда: салаты, супы и горячее. Имеется большое меню завтраков. Цены — средние для центра города, а работает Paul с 7.30 до полуночи.



















Сколько стоило открыть кафе и где будут два следующих

Похожий по формату Paul открылся в Киеве в 2014 году. Инвестиции в него составили около 2,5 миллиона евро. Интересуемся у белорусских обладателей франшизы, во сколько обошлась пекарня в Минске.

— Я думаю, что немножко меньше, чем два миллиона [евро], но в целом цифры похожи. Потому что все приобретается у французов: наверное, только строители здесь были белорусские. Проект был разработан во Франции и здесь адаптирован под наше законодательство. В общем, недешевое удовольствие.





Следующие же несколько заведений Paul в Минске обойдутся дешевле, потому что в них не будет пекарни. Хлеб туда будет приезжать с Интернациональной. По плану следующий Paul откроют на имеющейся площадке на Карла Маркса.

— Там были определенные сложности с согласованиями, но мы надеемся, что мы их победили. Если все будет хорошо, то откроем до конца этого года.

А вот в «Дана Молл» Paul не появится, хоть еще недавно там висели рекламные растяжки.

— У нас не получилось договориться с владельцами "Дана Холдингс". Скорее всего, третье заведение будет в Palazzo на Тимирязева.

Будут ли минчане покупать хлеб за 5 рублей

А вообще у «Савана-Спорт Трейдинг» франшиза куплена на четыре точки с возможностью увеличения. Но в компании говорят, что будут смотреть по ситуации. А разве перед французами нет обязательства открывать определенное количество точек за определенное время?

— Обязательство есть, но все понимают сложности согласования. У нас все объекты находятся в памятниках архитектуры и согласовательные процессы идут довольно медленно.

Да и вообще работать с французами достаточно легко, говорят в компании-франчайзи.

— С французами получилось попроще. С американцами из Carl’s Junior (этот фастфуд тоже развивает Малько. — TUT.BY) было сложнее. Французы более гибкие: быстро ответили, быстро встретились и проанализировали рынок.





Окупить первый минский Paul хотят за четыре года, но тут все зависит от спроса.

— Зависит от того, насколько быстро белорусы привыкнут есть французский хлеб. Иностранцы да, будут, конечно покупать.

Но найдется ли достаточное число минчан, которые могут и хотят покупать хлеб за 5 рублей?

— Мы надеемся, что да. Потому что этот хлеб качественный, без единой добавки. И его можно есть и на третий день и на четвертый. Когда люди попробуют — они поймут разницу.



