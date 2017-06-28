Арина Соболенко вышла в 3-й раунд квалификации Уимблдона

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд квалификации женского одиночного разряда Уимблдона.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Дебютантка взрослого Уимблдона 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) в поединке 2-го отборочного раунда обыграла в двух сетах 22-летнюю Джейми Лёб (№145) из США - 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Напомним, что в стартовом поединке Соболенко одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4.

Ранее 28-летняя Ольга Говорцова (№ 139) в двух сетах проиграла 21-летней россиянке Елизавете Куличковой (№ 146) — 3:6, 5:7. Лучшим достижением Говорцовой на Уимблдоне является выход в 4-й раунд основной сетки в 2015 году.

Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, в одиночном разряде нужно преодолеть три квалификационных раунда.

Без квалификации в основную сетку женского одиночного турнира допущены 23-летняя Александра Саснович (№ 87) и 27-летняя Виктория Азаренко (№ 678), получившая Wild Card от организаторов.

Лучшими достижениями Саснович на Уимблдоне являются выходы во 2-й раунд основной сетки в 2015 и 2016 годах. Виктория Азаренко дважды добиралась до полуфинала (2011, 2012).

В квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона неудачно выступили белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов, потерпевшие поражения уже в стартовых поединках.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским стартуют в мужском парном разряде Уимблдона сразу с основной сетки соревнований.