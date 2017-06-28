Россияне запустят спутник, который станет самой яркой звездой на небе

Запуск российского микроспутника «Маяк» запланирован на 14 июля этого года. Целый месяц земляне смогут наблюдать по ночам яркий мерцающий объект ярче Венеры и Сириуса. Об этом сообщили создатели спутника.



Изображение: cosmomayak.ru

«Маяк» интегрировали на ракету-носитель «Союз-2.1а» вместе с «Канопус-В-ИК» и еще 71 малым космическим аппаратом. Пуск запланирован на 14 июля в 9.36 по московскому времени.

После запуска и вывода на орбиту «Маяк» раскроет солнечный отражатель из тонкой металлизированной пленки в форме пирамиды с ребром 3 метра. Он станет пускать на Землю гигантские солнечные зайчики. Это будет выглядеть как вспышки самой яркой звезды на ночном небе.



Изображение: cosmomayak.ru

Создатели спутника утверждают, что блеск объекта на звездном небе будет достигать звездной величины -10 (это ярче всех звезд и планет на ночном небе). По расчетам издания IFLScience , блеск составит только -3,6 звездной величины. В этом случае «Маяк» станет четвертым объектом по яркости после Солнца, Луны и Венеры.

Деньги на запуск создатели спутника получили через краудфандинговую площадку Boomstarter. Весной 2016 года им удалось собрать почти два миллиона российских рублей (33,5 тысячи долларов).

Команда проекта утверждает, что построила спутник, чтобы «космос стал ближе и доступнее». «Вы сможете сказать: „Эту звезду зажигал я!“», — писали создатели проекта. Также среди научных целей запуска — испытание в реальном полете аэродинамического тормозного устройства, которое в дальнейшем можно будет использовать для сведения с орбиты космического мусора.