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Почти как Дубай: как выглядит автомобильная часть Крымского моста
29.06.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Строительство Крымского моста вышло на пиковую мощность, готовность некоторых работ достигает уже 98%, заявил руководитель компании-подрядчика — ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.
© Sputnik Сергей Мальгавко
По его словам, выполнено 98% работы по свайным фундаментам автоопор, смонтировано также около 60% пролетных строений, уложено почти 40% плит проезжей части.
На видео заметна грунтовая основа, в которой укреплены сваи сооружения. Основа моста сверху напоминает насыпные острова в Дубае, с помощью которых жители эмирата отвоевывают пространство у Персидского залива.
Как отметил представитель генподрядчика, строительство моста ведется по утвержденному графику. Первые автомобили смогут пересечь Крымский мост в декабре 2018 года.
Подробнее о сооружении Крымского моста читайте на
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Основные конструкции автомобильной части моста через Керченский пролив готовы на 70%. Смотрите на видео, как выглядит грандиозное сооружение с высоты.
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