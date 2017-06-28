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Почти как Дубай: как выглядит автомобильная часть Крымского моста

29.06.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Строительство Крымского моста вышло на пиковую мощность, готовность некоторых работ достигает уже 98%, заявил руководитель компании-подрядчика — ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

Почти как Дубай: как выглядит автомобильная часть Крымского моста
© Sputnik Сергей Мальгавко
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По его словам, выполнено 98% работы по свайным фундаментам автоопор, смонтировано также около 60% пролетных строений, уложено почти 40% плит проезжей части.

На видео заметна грунтовая основа, в которой укреплены сваи сооружения. Основа моста сверху напоминает насыпные острова в Дубае, с помощью которых жители эмирата отвоевывают пространство у Персидского залива.

Как отметил представитель генподрядчика, строительство моста ведется по утвержденному графику. Первые автомобили смогут пересечь Крымский мост в декабре 2018 года.

Подробнее о сооружении Крымского моста читайте на сайте проекта

 
 
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Основные конструкции автомобильной части моста через Керченский пролив готовы на 70%. Смотрите на видео, как выглядит грандиозное сооружение с высоты.

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