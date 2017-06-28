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Репетиция воздушного парада: Ка-52, Ил-76, новые Як-130 и столб

29.06.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минчане и гости столицы могли увидеть в небе Минска военные самолеты и вертолеты, которые покажут на торжественном параде, посвященном Дню Независимости, ежегодно отмечаемому в республике 3 июля.

Через три дня в воздух поднимутся, чтобы пролететь на стелой "Минск — город-герой", не только боевые машины ВВС Беларуси, но и российские летчики на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", а также Су-30 и Су-34.

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Теги: Минск
 
 
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Репетиция воздушного парада состоялась в Минске в четверг 29 июня: минчане смогли за три дня до торжеств увидеть, какую технику покажут на День Независимости....

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