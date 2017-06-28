Экономические эксперты о Форуме регионов Беларуси и России

Форум регионов Беларуси и России открылся в Москве, в его рамках состоятся выставки продукции различных отраслей, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству и ряд других мероприятий. Sputnik поинтересовался мнением экономических экспертов об уровне межрегиональных связей и попросил оценить текущее состояние дел в этой области.



© Sputnik Валерий Мельников Мясникович и Матвиенко открыли выставку на Форуме регионов

"Чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше, ибо на локальном уровне все проблемы более очевидны", — считает заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич менее оптимистичен.

"Инициатива межрегионального процесса сосредоточена в столицах, это хорошо, если бы наши государства были размером с Люксембург, а мы значительно побольше. Поэтому ожидания Витебска, Пскова, Могилева, Брянска, Смоленска на то, что Москва создаст идеальные условия, на мой взгляд, завышены и избыточны", — отмечает Межевич.

Оба эксперта выражают надежду на урегулирование всех споров хозяйствующих субъектов и подчеркивают улучшение перспектив сотрудничества в рамках Союзного государства.

Заседание ВГС с участием президентов Беларуси и России планируется 30 июня.

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