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Экономические эксперты о Форуме регионов Беларуси и России
29.06.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Форум регионов Беларуси и России открылся в Москве, в его рамках состоятся выставки продукции различных отраслей, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству и ряд других мероприятий. Sputnik поинтересовался мнением экономических экспертов об уровне межрегиональных связей и попросил оценить текущее состояние дел в этой области.
© Sputnik Валерий Мельников
"Чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше, ибо на локальном уровне все проблемы более очевидны", — считает заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич менее оптимистичен.
"Инициатива межрегионального процесса сосредоточена в столицах, это хорошо, если бы наши государства были размером с Люксембург, а мы значительно побольше. Поэтому ожидания Витебска, Пскова, Могилева, Брянска, Смоленска на то, что Москва создаст идеальные условия, на мой взгляд, завышены и избыточны", — отмечает Межевич.
Оба эксперта выражают надежду на урегулирование всех споров хозяйствующих субъектов и подчеркивают улучшение перспектив сотрудничества в рамках Союзного государства.
Заседание ВГС с участием президентов Беларуси и России планируется 30 июня.
Оценки экспертов слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований...
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