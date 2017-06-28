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Каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц

29.06.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
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Среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса — 52,6% от общего числа населения — в первом квартале этого года не превышали двукратный размер БПМ — 365,4 рубля. Год назад этот показатель составлял 48,6%.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 апреля в Беларуси проживало миллиона человек. Значит, почти у человек среднедушевые располагаемые ресурсы не превысили эту сумму. На 1 апреля в Беларуси проживало 9 миллионов 498,6 тысячи человек. Получается, что среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали 365,4 рубля у 4 миллионов 996 тысячи человек.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню
жизни, проведенного Белстатом, в первом квартале уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 6% (за аналогичный период прошлого года — 5,4%).


Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

 
 
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Среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса - 52,6% от общего числа населения - в первом квартале этого года не превышали двукратный размер БПМ - 365,4...

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