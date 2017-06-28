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Каждый второй белорус располагает суммой меньше 370 рублей в месяц
Среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса — 52,6% от общего числа населения — в первом квартале этого года не превышали двукратный размер БПМ — 365,4 рубля. Год назад этот показатель составлял 48,6%.
На 1 апреля в Беларуси проживало миллиона человек. Значит, почти у человек среднедушевые располагаемые ресурсы не превысили эту сумму. На 1 апреля в Беларуси проживало 9 миллионов 498,6 тысячи человек. Получается, что среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали 365,4 рубля у 4 миллионов 996 тысячи человек.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню
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Среднедушевые располагаемые ресурсы каждого второго белоруса - 52,6% от общего числа населения - в первом квартале этого года не превышали двукратный размер БПМ - 365,4...
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