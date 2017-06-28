Оранжевый уровень на пятницу 30 июня: ливни, град и +32°С

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу 30 июня – в Беларуси ожидается не только жара, но и сильные ливни с градом.

Накануне Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды также объявлял аналогичный уровень опасности из-за жары и дождей – сильные ливни были отмечены в Бресте, там утром в среду подтопило несколько улиц .

"В пятницу в Беларуси ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в отдельных районах восточной половины страны будут сильные ливни с градом, а на юго-востоке температура поднимется до +32°С. В связи с этим по республике объявлен оранжевый уровень опасности.

В столице, по информации синоптиков, прогремят грозы, ночью пройдут сильные ливни.