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Оранжевый уровень на пятницу 30 июня: ливни, град и +32°С
29.06.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу 30 июня – в Беларуси ожидается не только жара, но и сильные ливни с градом.
Брест затопило утренним ливнем
Накануне Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды также объявлял аналогичный уровень опасности из-за жары и дождей – сильные ливни были отмечены в Бресте, там утром в среду
"В пятницу в Беларуси ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в отдельных районах восточной половины страны будут сильные ливни с градом, а на юго-востоке температура поднимется до +32°С. В связи с этим по республике объявлен оранжевый уровень опасности.
В столице, по информации синоптиков, прогремят грозы, ночью пройдут сильные ливни.
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В столице, по информации синоптиков, прогремят грозы, ночью пройдут сильные ливни.
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