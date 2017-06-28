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Искусственный интеллект научили делать вдохновляющие плакаты, но что-то пошло не так

29.06.2017 17:14 — Разное | Tut.by  
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Системы с использованием искусственного интеллекта умеют многое: писать музыку, вести беседы и играть в сложнейшие игры. Правда, иногда результат выглядит немного странно. Издание Nerdist обратило внимание на онлайн-сервис InspiroBot, который вместо вдохновляющих постеров начал генерировать пугающие послания.

Сервис создает «вдохновляющие плакаты» — философские фразы, написанные красивым шрифтом поверх успокаивающих картинок. Создатели сервиса утверждают, что плакаты создает искуственный интеллект, однако не поясняют, как именно он работает.

Иногда цитаты получаются бессмысленными, а порой — откровенно пугающими. «Они примерно такие же утешительные или вдохновляющие, как орда зомби, которая ломится в ваше окно», отметил обозреватель IFLScience.


«Если каждый день основать на науке, получится одиночество». Изображение: InspiroBot

«Продолжай паниковать». Изображение: InspiroBot

«Попробуй сказать себе, что ты ужасен». Изображение: InspiroBot

«Перед вдохновением приходит кровопролитие». Изображение: InspiroBot

«Никогда не прекращай быть странным». Изображение: InspiroBot

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