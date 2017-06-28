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Искусственный интеллект научили делать вдохновляющие плакаты, но что-то пошло не так
Системы с использованием искусственного интеллекта умеют многое: писать музыку, вести беседы и играть в сложнейшие игры. Правда, иногда результат выглядит немного странно. Издание
Сервис создает «вдохновляющие плакаты» — философские фразы, написанные красивым шрифтом поверх успокаивающих картинок. Создатели сервиса утверждают, что плакаты создает искуственный интеллект, однако не поясняют, как именно он работает.
Иногда цитаты получаются бессмысленными, а порой — откровенно пугающими. «Они примерно такие же утешительные или вдохновляющие, как орда зомби, которая ломится в ваше окно», отметил обозреватель
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Иногда цитаты получаются бессмысленными, а порой - откровенно пугающими.
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