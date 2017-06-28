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Рекорд по подоходному налогу: минчанин внесет в казну почти 1,4 миллиона долларов

29.06.2017 18:03 — Разное | Tut.by  
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Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов), сообщили FINANCE.TUT.BY инспекции по налогам и сбора по городу Минску. Оба жителя Минска получили солидные доходы из-за границы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом еще один минчанин заплатит самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (почти 1,4 миллиона долларов). Для сравнения: за 2015 год рекорд по налогу составил 295 тысяч долларов, а за 2014-й год — 350 тысяч долларов.

Чем занимается лидер по начисленному подоходному налогу за прошлый год, не сообщается.

— В текущем году в налоговые органы Минска представили налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц около 11 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество принятых деклараций существенно не изменилось, — уточнили в ИНМС по Минску.

В основном физлица предоставляли налоговые декларации из-за получения доходов за границей или из-за границы, доходов от продажи имущества (автомобилей, недвижимости, иного имущества), доходов от сдачи в наем помещений.

— На основании представленных налоговых деклараций налоговыми органами Минска исчислено и предъявлено к уплате в бюджет более 26 миллионов рублей подоходного налога, — отметили в ИНМС по Минску.

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Теги: Минск
 
 
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Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по...

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