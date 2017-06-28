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Рекорд по подоходному налогу: минчанин внесет в казну почти 1,4 миллиона долларов
Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов), сообщили FINANCE.TUT.BY инспекции по налогам и сбора по городу Минску. Оба жителя Минска получили солидные доходы из-за границы.
При этом еще один минчанин заплатит самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (почти 1,4 миллиона долларов). Для сравнения:
Чем занимается лидер по начисленному подоходному налогу за прошлый год, не сообщается.
— В текущем году в налоговые органы Минска представили налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц около 11 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество принятых деклараций существенно не изменилось, — уточнили в ИНМС по Минску.
В основном физлица предоставляли налоговые декларации из-за получения доходов за границей или из-за границы, доходов от продажи имущества (автомобилей, недвижимости, иного имущества), доходов от сдачи в наем помещений.
— На основании представленных налоговых деклараций налоговыми органами Минска исчислено и предъявлено к уплате в бюджет более 26 миллионов рублей подоходного налога, — отметили в ИНМС по Минску.
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Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по...
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