Эксперты: сохранение Осмоловки соответствует Генплану застройки Минска

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Судьба района Минска, который в народе именуется Осмоловкой, в последнее время стала предметом дискуссий, особенно для тех, кто родился и вырос в этом "тихом центре", и кому в перспективе, возможно, придется сменить место жительства. Обсудить состояние дел и судьбу Осмоловки в студию радио Sputnik Беларусь пришли депутат Минского горсовета, второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов и общественный деятель, архитектор Ольга Вечер.

"Район был построен после войны пленными немцами, итальянцами и, конечно, самими минчанами. Жили там офицеры, которые служили в КБВО, артисты оперного, писатели, то есть сформировался интересный послевоенный социум. Сегодня налицо желание людей остаться жить в районе, где они родились и выросли, где у многих еще живы родители. Сейчас идет этап обсуждения, который продлится до 17 июля, организуется инициативная группа, которая суммирует мнения жителей этого района, чьи интересы должны быть, безусловно, учтены", – считает Атаманов.

Исторический или архитектурный статус района пока остается неопределенным, но Генеральной план застройки Минска, по мнению архитектора Ольги Вечер, дает все рычаги для того, чтобы центр города не стал "душным и безликим мегаполисом". План предусматривает вынесение из исторического центра города объектов, которые концентрируют производственную, транспортную и деловую активность.

Беседу с гостями студии Ольгой Вечер и Георгием Атамановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.