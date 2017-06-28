|
Голый минчанин попытался сорвать репетицию парада в Минске
29.06.2017 18:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в ночь на 24 июня во время движения колонны военной техники на генеральной репетиции парада, приуроченного ко Дню Независимости.
"На проезжую часть вышел мужчина и обнажил половые органы. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу", — говорится в сообщение ГУВД Мингорисполкома.
На видео видно, как к мужчине подошел сотрудник Госавтоинспекции, которого правонарушитель ударил по плечу. А затем попытался скрыться, однако позже его задержали.
"В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказал заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Михаил Гриб.
Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В ГУВД проинформировали, что 28 июня, также во время репетиции парада, было аналогичное происшествие. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин вышел на проезжую часть и попытался помешать движению механизированной колонны военной техники", — продолжил Гриб.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.18.23 ("Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)" КоАП Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина выбежал на дорогу во время прохождения колонны военной техники, возвращавшейся с генеральной репетиции парада, и показал военным свои половые органы....
|
Архив (Разное)
Комментарии