Голый минчанин попытался сорвать репетицию парада в Минске

Инцидент произошел в ночь на 24 июня во время движения колонны военной техники на генеральной репетиции парада, приуроченного ко Дню Независимости.

"На проезжую часть вышел мужчина и обнажил половые органы. Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу", — говорится в сообщение ГУВД Мингорисполкома.

На видео видно, как к мужчине подошел сотрудник Госавтоинспекции, которого правонарушитель ударил по плечу. А затем попытался скрыться, однако позже его задержали.

"В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказал заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Михаил Гриб.

Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В ГУВД проинформировали, что 28 июня, также во время репетиции парада, было аналогичное происшествие. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин вышел на проезжую часть и попытался помешать движению механизированной колонны военной техники", — продолжил Гриб.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.18.23 ("Hарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)" КоАП Республики Беларусь.