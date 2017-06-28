СК: водитель, сбивший насмерть женщину под Молодечно, был трезв

Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой смерть пешехода. Инцидент случился около 18:00 28 июня на трассе Минск — Молодечно — Нарочь в направлении столицы. 58-летний житель Молодечненского района управлял личным грузовым авто Volvo, груженым бетонными блоками. На одном из нерегулируемых пешеходных переходов у деревни Красовщина он совершил наезд на женщину 1944 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионерка погибла под колесами фуры в Молодечненском районе

"Проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным, на момент совершения преступления водитель был трезв. С него взято обязательство о явке. Автопоезд находится на штраф-стоянке. Запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств, причин, а также скорости движения грузового автомобиля", — сообщила Белоног.

Уголовное дело против водителя возбуждено по статье 317, ч.2 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека). Санкции этой статьи предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.