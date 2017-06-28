|
В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения
В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения. Изменения предусмотрены президентским указом от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба президента.
"Документ направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту", - говорится в сообщении пресс-службы презилента.
Указом предусмотрено уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет‚ а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.
Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения. Изменения предусмотрены президентским указом от 29 июня № 233 "О пенсионном обеспечении...
|
Архив (Разное)
Комментарии