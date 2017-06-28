Белорусские клубы проводят первые матчи в еврокубках. Мультимедийный онлайн TUT!

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» стартуют сегодня в новом сезоне футбольной Лиги Европы.



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В первом раунде квалификации минчане сыграют с фарерским «Рунавиком», а солигорский клуб встретится с литовской «Судувой».

Обе команды играют свои матча дома. Поединок «Динамо» начнется в 18.30, а «Шахтера» — в 19.00.

«Динамо-Минск» 0−0 «Рунавик»

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Динамо» — «Рунавик», а также будет сообщать о ходе встречи «Шахтер» — «Судува».

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