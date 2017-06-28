|
Белорусские клубы проводят первые матчи в еврокубках. Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» стартуют сегодня в новом сезоне футбольной Лиги Европы.
В первом раунде квалификации минчане сыграют с фарерским «Рунавиком», а солигорский клуб встретится с литовской «Судувой».
Обе команды играют свои матча дома. Поединок «Динамо» начнется в 18.30, а «Шахтера» — в 19.00.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча «Динамо» — «Рунавик», а также будет сообщать о ходе встречи «Шахтер» — «Судува».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" стартуют сегодня в новом сезоне футбольной Лиги Европы.
|
Архив (Разное)
Комментарии