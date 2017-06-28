Живущий в канализации питон три недели пугал жителей дома во Франции

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Специалисты по экзотическим животным поймали питона, который три месяца жил в канализации дома, находящегося во французском департаменте Дордонь, сообщила радиостанция France Bleu .

Питон попал в канализацию после того, как его владелец сменил место жительства и решил не брать питомца с собой. Змею обнаружили три недели назад, когда один из жильцов дома обнаружил ее в туалете. Тогда спасатели пытались поймать рептилию, но не сумели этого сделать.

Специалисты, которые занимаются экзотическими животными, установили в доме ловушку с мышью. Она сработала, и питон был пойман. Змею передали в аквариум коммуны Ле-Бюг, где уже живет гигантская анаконда.