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Живущий в канализации питон три недели пугал жителей дома во Франции

29.06.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Специалисты по экзотическим животным поймали питона, который три месяца жил в канализации дома, находящегося во французском департаменте Дордонь, сообщила радиостанция France Bleu.

Живущий в канализации питон три недели пугал жителей дома во Франции
© Фото: СОГГ
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Питон попал в канализацию после того, как его владелец сменил место жительства и решил не брать питомца с собой. Змею обнаружили три недели назад, когда один из жильцов дома обнаружил ее в туалете. Тогда спасатели пытались поймать рептилию, но не сумели этого сделать.

Специалисты, которые занимаются экзотическими животными, установили в доме ловушку с мышью. Она сработала, и питон был пойман. Змею передали в аквариум коммуны Ле-Бюг, где уже живет гигантская анаконда.

 
Теги: Минск
 
 
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Змею поймали благодаря установленной в туалете ловушке, в которой находилась живая мышь.

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