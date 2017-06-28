17-летняя велогонщица умерла после потери сознания на турнире в Казахстане

29 июня 2017 года в реанимации седьмой городской больницы города Алматы скоропостижно скончалась велогонщица Дана Ахметова, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации велосипедного спорта.



Дана Ахметова. Фото с сайта cycling.kz

23 июня 17-летняя спортсменка потеряла сознание во время участия в IV Молодежных спортивных играх, после чего бригада скорой помощи доставила ее реанимационное отделение. Врачи оценили состояние Даны как крайне тяжелое. Девушка скончалась, не приходя в сознание.

Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе-интернате для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан. С 2016 года она числилась в списочном составе спортсменов Центра олимпийской подготовки.

— Дана Ахметова была талантливой и целеустремленной спортсменкой, проявлявшей на соревнованиях огромную волю к победе. С начала сезона она завоевала серебряную медаль в Молодежных играх на шоссе и две бронзовые медали в Молодежных играх на треке. Это большая утрата и огромная боль для всего казахстанского велосообщества, — говорится в сообщении федерации.