ЕРИП предупредил клиентов о приостановке работы из-за перехода на международные номера счетов IBAN

ЕРИП предупреждает клиентов о приостановке работы с 23:30 29 июня до 6:00 30 июня. Это связано с переходом на международные номера счетов IBAN и банковского идентификационного кода BIC.





«Для обновления программного обеспечения и проведения необходимых организационных мероприятий функционирование АИС „Расчет“ будет приостановлено c 23:30 29.06.2017 до 6:00 30.06.2017. В случае сокращения времени простоя информирование о восстановлении работы АИС „Расчет“ будет произведено посредством размещения новости на сайте raschet.by», — отмечают в ЕРИП.

В ЕРИП напоминают , что с 30 июня прием платежей в пользу производителей услуг, не предоставивших системе новые банковские реквизиты, будет приостановлен до получения необходимых реквизитов банковского счета.

Напомним, с 4 июля белорусы переходят на международные номера счетов IBAN.

IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета клиента в банке или в другом финансовом учреждении длиной до 34 знаков, который присваивают в соответствии с международным стандартом (ISO 13 616). IBAN первоначально применяли для того, чтобы упростить и сделать быстрее обработку международных платежей в странах ЕС (сейчас IBAN используется более чем в 70 странах мира).