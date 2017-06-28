В Беларуси для ИП и юрлиц упростили уплату таможенных платежей

В Беларуси с 4 июля изменится порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, на которой ИП и юрлица будут декларировать товары, платежи — как в белорусских рублях, так и в валюте — нужно перечислять на единые счета Минской центральной таможни.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Счета Минской центральной таможни, на которые нужно будет с 4 июля перечислять таможенные платежи: № BY12NBRB36009200000080000000 (код валюты 933, белорусские рубли); № BY20NBRB36009200000010000000 (код валюты 840, доллары); № BY05NBRB36009200000020000000 (код валюты 978, евро).

Сейчас белорусы перечисляют платежи на счета таможни, на которой декларировали товары.

В ГТК уточняют, что изменения должны упростить работу представителей бизнеса. В расчетных документах на уплату в поле «УНП бенефициара» нужно указывать УНП Минской центральной таможни — 100 420 574.

Новый порядок зачисления денег коснется всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, утилизационного сбора, обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).

Прием платежей через ЕРИП на счета Минской центральной таможни будет осуществляться с 1 июля.

Деньги, уплаченные юрлицами и ИП до 4 июля, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены.

Начиная с 4 июля для возврата денежных средств нужно обращаться в Минскую центральную таможню.