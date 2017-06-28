ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси для ИП и юрлиц упростили уплату таможенных платежей

29.06.2017 19:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с 4 июля изменится порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, на которой ИП и юрлица будут декларировать товары, платежи — как в белорусских рублях, так и в валюте — нужно перечислять на единые счета Минской центральной таможни.


Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Счета Минской центральной таможни, на которые нужно будет с 4 июля перечислять таможенные платежи:

№ BY12NBRB36009200000080000000 (код валюты 933, белорусские рубли);

№ BY20NBRB36009200000010000000 (код валюты 840, доллары);

№ BY05NBRB36009200000020000000 (код валюты 978, евро).

Сейчас белорусы перечисляют платежи на счета таможни, на которой декларировали товары.

В ГТК уточняют, что изменения должны упростить работу представителей бизнеса. В расчетных документах на уплату в поле «УНП бенефициара» нужно указывать УНП Минской центральной таможни — 100 420 574.

Новый порядок зачисления денег коснется всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, утилизационного сбора, обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).

Прием платежей через ЕРИП на счета Минской центральной таможни будет осуществляться с 1 июля.

Деньги, уплаченные юрлицами и ИП до 4 июля, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены.

Начиная с 4 июля для возврата денежных средств нужно обращаться в Минскую центральную таможню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 4 июля изменится порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, на которой ИП и юрлица будут декларировать товары, платежи - как в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЕРИП предупредил клиентов о приостановке работы из-за перехода на международные номера счетов IBAN
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика