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В Беларуси для ИП и юрлиц упростили уплату таможенных платежей
В Беларуси с 4 июля изменится порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, на которой ИП и юрлица будут декларировать товары, платежи — как в белорусских рублях, так и в валюте — нужно перечислять на единые счета Минской центральной таможни.
Сейчас белорусы перечисляют платежи на счета таможни, на которой декларировали товары.
В ГТК уточняют, что изменения должны упростить работу представителей бизнеса. В расчетных документах на уплату в поле «УНП бенефициара» нужно указывать УНП Минской центральной таможни — 100 420 574.
Новый порядок зачисления денег коснется всех видов платежей, связанных с декларированием товаров, утилизационного сбора, обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).
Прием платежей через ЕРИП на счета Минской центральной таможни будет осуществляться с 1 июля.
Деньги, уплаченные юрлицами и ИП до 4 июля, могут использоваться при декларировании товаров в любой таможне, в том числе отличной от той, на УНП которой денежные средства зачислены.
Начиная с 4 июля для возврата денежных средств нужно обращаться в Минскую центральную таможню.
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В Беларуси с 4 июля изменится порядок уплаты таможенных платежей. Независимо от таможни, на которой ИП и юрлица будут декларировать товары, платежи - как в...
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